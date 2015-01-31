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بالفيديو .. كلب يهاجم رجل حاول لمس بطن مالكته الحامل

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بالفيديو .. كلب يهاجم رجل حاول لمس بطن مالكته الحامل بالفيديو .. كلب يهاجم رجل حاول لمس بطن مالكته الحامل

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع لكلب يهاجم رجلا حاول لمس بطن مالكته الحامل، معتقدًا أنه يؤذي جنينها.

وأظهر الفيديو، لحظة محاولة حبيب السيدة الاقتراب منها مع نباح ووقوف الكلب على ساقيه ليحذره.

وأوضح رافع الفيديو، أن الكلب أصبح حارسًا مبالغًا فيه ولكن بخفة دم، مؤكدًا أنه لم يدرب على حماية الجنين من قبل.

وأضاف: “الكلب لا يشكل خطرًا على أي شخص، وقرر بمفرده ألا يعبث أحد بالجنين”.

ويتضح من الفيديو، أن الحبيبين من الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر، أن الحيوانات قادرة على رصد التغيرات في لغة جسد المرأة وتغيرات سلوك الآخرين تجاهها عندما تصبح حاملًا.

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