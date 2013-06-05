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دراسة: النباتيون يتمتعون بعمر أطول

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دراسة: النباتيون يتمتعون بعمر أطول دراسة: النباتيون يتمتعون بعمر أطول

كشفت دراسة أمريكية أن النباتيين يعيشون حياة أطول بسبب نظامهم الغذائى، مع تمتع الرجال بهذه الفائدة أكثر من النساء.

وكشف باحثون من جامعة لوما ليندا فى كاليفورنيا أن معدل الوفيات قد انخفض عند الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا مقارنة بغير النباتيين فى دراسة شملت أكثر من 70 ألف شخص على مدار ست سنوات، حيث انخفضت فرص الوفاة الناجمة عن أى سبب بنسبة 12 بالمائة عند النباتيين.

ويعتقد الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه المنافع نابعة من تمتع الأشخاص الذين يعتمدون على تناول أطعمة قليلة تتألف من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة بضغط دم أقل ومستويات كولسترول معتدلة.

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