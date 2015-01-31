مؤسس «الفرقة 777» يشرح معنى قرار السيسي بتشكيل قيادة موحدة لشرق القناة

شرح اللواء أركان حرب أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 777 الخاصة، أسباب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بتعيين قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس برئاسة الفريق أسامة عسكر، فيقول «من المعروف أن منطقة سيناء تخضع للإشراف العسكري من الجيشين الثاني والثالث، وهما مسؤولان عن تأمين شبه جزيرة سيناء والمجرى الملاحي لقناة السويس، ويعمل الجيش الثالث الذي يقوده عسكر على تأمين القطاع الجنوبي من المجرى الملاحي والممتد من الإسماعيلية إلى السويس على الضفة الشرقية من القناة».

وأضاف «عطية»، في تصريحات لـ«العربية. نت»، مساء السبت: «يبدأ نطاق الجيش الثالث الميداني من منتصف طريق مصر السويس عند الكيلو 61، وينتهي مع خط الحدود الدولي في مواجهة من رأس محمد، بمسافة 400 كيلو، ويتمركز في نطاقه محافظتا السويس وجنوب سيناء، والجزء الأوسط من محافظة شمال سيناء، كالنقب والحسنة، إضافة إلى منطقتي الزعفرانة ورأس غارب وحتى رأس دمشق، حيث كانت قوات الجيش الثالث مسؤولة عن تأمينها خلال الفترة الماضية اعتباراً من ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو، مع رأس غارب، وهي مناطق اقتصادية وصناعية، كما تقع مسؤولية تأمين قناة السويس في نطاق مهام الجيش الثالث إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي ومناطق رأس سدر وشرم الشيخ وسانت كاترين، فضلاً عن المناطق البترولية مثل بلاعيم وأبورديس».

وتابع: «يقوم الجيش الثالث بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس لمسافة 52 كلم مع الجيش الثاني الميداني، وحتى مخرج القناة، وهناك تعاون وتنسيق كامل بين الجيشين الثالث والثاني لتأمين خط الحدود وكل الطرق التي تؤدي من الشمال إلى الجنوب، وجنوب جبل الحلال والحسنة لمنع أي تسلل يأتي من الشمال لجنوب سيناء».

وقال «عطية» إن «القرار يعني أن تكون إمرة الجيشين الثالث والثاني، تحت قيادة أقدم القيادات فيهما، وهو هنا الفريق أسامة عسكر، وسيكون تحت يده كافة الصلاحيات الممنوحة لقائد عسكري من قوات بحرية وجوية ومشاة ومخابرات حربية وغيرها من أفرع الجيش، ويعمل باستقلالية مطلقة دون الحصول على إذن من رئاسة الأركان إلا في حالات الضرورة القصوى والشديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار سبق أن اتخذته القيادة السياسية في حرب أكتوبر، كما اتخذته أثناء أزمة ليبيا، وتم عمل قيادة موحدة في المنطقة الغربية برئاسة اللواء حسن أبوسعدة، كما اتخذته بريطانيا في الحرب العالمية الثانية عندما أنشأت قيادة موحدة لها في منطقة العلمين بقيادة مونتجمري».

وأضاف أن «القرار يمنح صلاحيات كاملة ومحددة للفريق أسامة عسكر بتوحيد سيناء الشمالية والجنوبية، لمواجهة الإرهاب وتركيز العمليات العسكرية، ومنع التضارب في القرارات، وتسهيل العمل بديناميكية وفاعلية، مشيرا إلى أن القرار سيسرع من وتيرة القضاء على الإرهاب، ويعني أن الجيش المصري نقل معركته بالكامل من خلال قيادة موحدة منبثقة من كافة أفرعه إلى سيناء للخلاص نهائيا من الإرهاب وتطهيرها من العناصر الإرهابية التي تشن عملياتها ضد الجيش والشرطة».