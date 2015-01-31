مركز حقوقي : ارتفاع عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية إلى 25 أسيرة



> أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن أعداد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي ارتفع إلى (25) أسيرة خلال شهر يناير الحالي بعد اعتقال فتاتين من بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مركز “أسرى فلسطين للدراسات” في بيان صحفي مساء اليوم السبت أنه رصد خلال الشهر الحالي 19 حالة اعتقال للنساء،لا يزال اثنتان منهن قيد الاعتقال مما رفع عدد الأسيرات إلى (25) أسيرة .

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد في الشهور الأخيرة من اللجوء إلى اعتقال النساء الفلسطينيات،ولا يكاد يمر شهر إلا وتتعرض العديد من النساء والفتيات للاعتقال لساعات أو أيام وأسابيع، حيث يطلق سراح معظمهن بعد التحقيق، ويفرض الأبعاد عن المسجد الاقصى والحبس المنزلي على المقدسيات منهن.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز “رياض الأشقر” أن من بين الأسيرات أربع قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة عاما، وهن: الاسيرة” ديما محمد سواحرة” 17 عام من القدس، وهى محكومة بالسجن لمدة 18 شهر، والأسيرة” هالة مسلم أبو سل” 17عاما من الخليل، واتهمت بطعن جندي ، والأسيرة ” يثرب صلاح ريان” 16عاما، من رام الله، وأصغرهن الطفلة “ملاك على الخطيب” 14 عاما والتى اعتقلت خلال خروجها من مدرستها ، وحكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة شهرين .

وطالب الأشقر وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على معاناة الأسيرات المتفاقمة وتصعيد سياسة الاعتقال بحقهن وفضح انتهاكات الاحتلال لحقوقهن، كما طالب المؤسسات الدولية الراعية لشئون المرأة التدخل لحماية الأسيرات من بطش الاحتلال ووقف استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والتحقيق والتنكيل.