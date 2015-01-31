إيطاليا ترحل 22 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ، 22 مصريا مرحلا من قبل السلطات الأمنية الإيطالية ، لمخالفتهم شروط الإقامة ، ومحاولة دخولهم أراضيها بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر .

وأكد مصدر أمني بالمطار أن المرحلين وصلوا القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا، وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا بأن سلطات الأمن الإيطالية ألقت القبض عليهم قرب السواحل الإيطالية ، موضحا أن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار اللواء علاء الدين علي أمر بعرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمني والقانوني قبل إنهاء إجراءات وصولهم .