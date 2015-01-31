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طائرة بدون طيار تقصف سيارة بمحافظة شبوة جنوب اليمن

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طائرة بدون طيار تقصف سيارة بمحافظة شبوة جنوب اليمن طائرة بدون طيار تقصف سيارة بمحافظة شبوة جنوب اليمن

أرشيفية

قصفت طائرة بدون طيار، مساء اليوم السبت، سيارة في منطقة قبلية بمحافظة شبوة جنوب اليمن يرجح أن عناصر من تنظيم القاعدة كانوا يستقلونها.

ولم تعرف بعد عدد ضحايا القصف ويرجح سقوط قتلى ممن كانوا بالسيارة.

وفي محافظة شبوة بالجنوب قتل مواطن وأٌصيب 3 جنود جراء كمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة لسيارة عسكرية أثناء مرورها بالطريق العام وأطلقوا عليها الرصاص الأمر الذي أدى إلى مقتل المواطن الذي تصادف سيره بالمكان و3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وفي محافظة الضالع بوسط اليمن انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من نقطة عسكرية تابعة “للواء 33 مدرع”، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

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