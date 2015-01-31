حكاية شيكابالا – 365 يوما من المشاكل مع سبورتنج لشبونة

أفردت صحيفة (ريكورد) البرتغالية تقريرا مسلسلا لحياة محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع فريقه سبورتنج لشبونة منذ انضمامه من الزمالك قبل 365 يوما من الآن.

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في فرصة ذهبية لن تعوض يوم 31 يناير 2014، ولكنه مسيرته لم تكلل بالنجاح، ولم تكتمل.

وينقل FilGoal.com التقرير الذي أعدته صحيفة (ريكورد) البرتغالية الشهيرة حول 365 يوما لشيكابالا..

- 31 يناير 2014 | شيكابالا يصل البرتغال وسط صخب إعلامي كبير، وبعد عدة محاولات منه لإنهاء ارتباطه بالزمالك، ناديه السابق.

- 1 فبراير 2014 | التوقيت الرسمي الذي أعلنه الزمالك لإرسال البطاقة الدولية لانتقال شيكابالا 01.02.2014 00:59:42، 18 ثانية فقط كانت كفيلة بفشل الصفقة.

- 16 فبراير 2014 | خلال مشاركته مع رديف سبورتنج لشبونة أمام فيسو، لعب 28 دقيقة وتعرض للإصابة، وعاد يوم التاسع من مارس.

- 21 مارس | أول ظهور لشيكابالا في قائمة سبورتنج لشبونة لمواجهة ماريتيمو بالجولة 24، ولكنه لم يشارك.

- 11 مايو | أول مشاركة لشيكابالا مع سبورتنج لشبونة وكانت بالجولة الأخيرة، في مواجهة أشتوريل ولعب لمدة 13 دقيقة فقط.

- 12 يوليو | يسجل شيكابالا أول أهدافه مع سبورتنج لشبونة في مباراة إعداد للموسم الجديد أمام أزوريس وفاز فريقه 2-1، ويقدم نفسه للمدرب الجديد ماركو سيلفا.

- 5 أغسطس | سبورتنج لشبونة يخوض مباراة ودية مع الاتحاد السكندري بمناسبة مئوية زعيم الثغر، ولكن شيكابالا يتعثر في العودة مع الفريق وفقا لـ "مشكلة بيروقراطية"، والتي عرفت فيما بعد بأنها أزمة التجنيد.

- 3 سبتمبر | مشاكل مع فاريا الوكيل المزعوم لشيكابالا في البرتغال، والذي هاجم اللاعب بأنه غير محترف، وأنباء عن رغبة الزمالك في استعارته وسبورتنج لشبونة يرفض.

- 23 سبتمبر | صحيفة ريكورد تؤكد أن الاتصالات انقطعت مع شيكابالا الذي انضم لمنتخب مصر لخوض مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية .. ولكنه مفقود حتى الآن.