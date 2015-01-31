مويس: الخسارة من ريال مدريد؟ واجهنا واحدا من أفضل فرق العالم

أكد المدير الفني لريال سوسيداد الإسباني، الاسكتلندي ديفيد مويس، عقب الخسارة في الدوري الإسباني من ريال مدريد بأربعة أهداف لواحد أن فريقه كان يواجه "واحدا من أفضل فرق العالم"، معتبرا أن هذا الأمر "لا يقبل النقاش".

وأشاد مويس بالمباراة التي قدمها لاعبو الريال منتقدا دفاعه، مشيرا إلى أنه في بعض اللحظات "لم يرتق للمستوى الذي فرضته الظروف".

وأضاف المدرب "لعبوا الشوط الأول بشكل جيد، ولكن في ظل وجود هؤلاء اللاعبين في خط الوسط والهجوم فإن مواجهتهم كانت صعبة، أصبت بالإحباط بعض الشيء من مدافعي فريقي لأنه كان يجب عليهم توخي الحذر بصورة أكبر".

وتابع مويس "لم تتح لنا فرصة الدخول في المباراة واللعب بالوتيرة التي تناسبنا بعد هدفنا المبكر، لقد شاهدت واحدا من أفضل فرق العالم أمامنا، هذا أمر لا يقبل النقاش، لقد لعبوا بصورة جيدة".

وأوضح المدير الفني أنه كان يسعى للاستحواذ على الكرة لذا أشرك استيبان جرانيرو أساسيا، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يخطط.

وتابع مويس "لقد شاهدت مباريات أخرى للريال ولم تكن لدي رغبة للاندفاع بصورة كبيرة، كنا نسعى لأن يضبط جرانيرو الأداء، ولكن لم تأت لنا فرصة كبيرة، كان يجب علينا الاحتفاظ بالكرة عقب التسجيل، كان علينا القيام بالأمور بصورة أفضل".

وعن رأيه في الفرص السهلة التي أهدرها لاعب الريال جاريث بال صرح "إنه واحد من أفضل لاعبي العالم".