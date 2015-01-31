امرأة تفتح النار على الشرطة في إسطنبول بتركيا

فتحت امرأة مسلحة بسلاح آلي النار على موقع للشرطة في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول أمس، لكن التقارير الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية، في حين جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى انتقال بلاده من النظام البرلماني إلى الرئاسي وإصدار دستور جديد يضمن تحقيق ذلك.

وذكرت قناة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية أن امرأة مسلحة بسلاح آلي فتحت النار على موقع للشرطة في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول أمس، لكن التقارير الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية.

وأضافت القناة أن المهاجمة تركت سلاحها في مكان الحادث وفرت على قدميها، وأن بعض مركبات الشرطة تعرضت لأضرار خلال الهجوم. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من الشرطة للحصول على تعقيب.يأتي الهجوم بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على قيام مهاجمة انتحارية بتفجير نفسها في مركز للشرطة في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر حسب ما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.