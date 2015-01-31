مانشستر يونايتد يسحق ليستر سيتي بـ3 أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز فريق نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم السبت، على ضيفه ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد أولد ترافورد، في إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز روبن فان بيرسي هدف مانشستر اليونايتد الأول في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الكولومبي راداميل فالكاو الهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز ويسلي مورجان لاعب ليستر سيتي هدفًا في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة لينتهي الشوط بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وأحرز مارسن واسيلوسكي هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد اليونايتد إلى 43 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط فقط عن جاره مانشستر سيتي الذي يواجه اليوم تشيلسي في قمة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الأخير.

أ ش أ