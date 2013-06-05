باحثون أمريكيون: "سيبروفلوكساسين" يرفع خطر الإصابة بأمراض الكلى الحادة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من أمريكا وكندا عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن المضادات الحيوية التى تنتمى إلى مجموعة الفلوركينولون "Fluoroquinolones"، والتى تشمل عقاقير سيبروفلوكساسين "ciprofloxacin" وليفوفلوكساسين "levofloxacin " وموكسيفوكساسين "moxifloxacin"، وهى أحد أشهر المضادات الحيوية واسعة المجال، وتستخدم غالبا ً فى علاج عدى الجهاز البولى والجهاز التنفسى.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية التى تنتمى إلى مجموعة الفلوركينولون معرضون للإصابة بأمراض الكلى الحادة بمعدل الضعف، لافتة أنها تلك المخاطر مسجلة بالفعل فى النشرات الطبية المرفقة مع العقار، ولكن لا يوجد لها انعكاسات واعتبارات كبيرة بين الأطباء فى المجال العملى، ولا يعيرون لها اهتماماً.

وتابعت الدراسة أن أكثر المضادات الحيوية التى ترفع تلك المخاطر فى هذه العائلة: عقار "سيبروفلوكساسين" ويليه عقار "موكسيفلوكساسين"، وكما وجد الباحثون أن الاستخدام المتزامن لتلك العقاقير مع أدوية الضغط التى تنتمى لمجموعة حاصرات الرينين أنجيوتنسين مثل عقار كابوتريل ولوزارتان يرفع فرص الإصابة بمرض الفشل الكلوى بمقدار 4.5 ضعف، وهو ما يعد أمراً خطيرا للغاية.

وأكدت الدراسة على ضرورة أن يدرك الأطباء تلك المخاطر عند وصف تلك المضادات الحيوية، ويوازونها مع الفوائد الطبية التى قد تحدثها.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Canadian Medical Association Journal"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث من شهر يونيو الجارى.