خطيبة النقيب “وليد عصام” شهيد سيناء تتهم وزير الداخلية بالتقصير‎

كشفت آية هشام، خطيبة النقيب وليد عصام، الذى استشهد فى حادث ‏العريش الإرهابى، تفاصيل حادث الإستشهاد، حيث أكدت أنه كان جالس يتناول الطعام، حتى دخل عليه رجل يرتدي حزام ناسف، فبادر “وليد” بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن “وليد” أخذ حقه قبل أن يموت .

وانتقدت “آية”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية دريم2، مساء السبت، وزير الداخلية، وتسائلت “إزاي الناس دي كلها تموت وماتحميهمش؟”، وكشفت خطيبة النقيب وليد عصام، أنه كان دائما يشكوا لها من قلة التأمين هناك، وكان يقول لها “أحنا قاعدين في كشك في الصحراء”.

وأكدت “آية”، أنها لا تريد حق “وليد”، وإنما كل ما تتمناه، أن يتم تأمين أصدقائه، بحيث لا يسقط مزيد من الشهداء، واتهمت “آية” الداخلية بالتقصير في تأمنيهم، قائلة ” ماحدش بيجيب حقهم، وسايبنهم مارمين في الصحراء”.