تكميم المعدة لإنقاص الوزن يساعد مرضى السكر والضغط والقلب

يقول الدكتور محمد فتوح استشارى الجراحة العامة والمناظير والسمنة المفرطة إن أصحاب السمنة المفرطة لا تجدى معهم أساليب الرجيم العادية بسبب زيادة الكتلة الجسمانية وزيادة الدهون فوق الجسم وأنهم فى الغالب فى حاجة إلى عملية جراحية.

ولكن يجب على المريض أولا سؤال الطبيب عن مدى خبراته وتدريبه فى مثل هذه العمليات لأنها قد تسبب بمضاعفات خطيرة فيما بعد ويجب أن تكون فترة تدريب الطبيب لا تقل عن 5 سنوات بالإضافة إلى ضرورة اختيار مكان مجهز بكافة الأجهزة والتعقيمات.

ويقول الدكتور فتوح إن العمليات الجراحية الخاصة بالمعدة من أجل إنقاص الوزن ليست عملية سحرية فالمريض يحصل على الوزن المثالى خلال 6 أشهر وليس عقب الجراحة كما يعتقد الكثيرون.

وهناك 5 أنواع من العمليات الجراحية يمكن استخدامهم لتقليل الوزن :

> 1. تكميم المعدة

> تعتبر عملية تكميم المعدة هى صيحة علمية بالنسبة لعمليات التخسيس للدهون، حيث يقوم الطبيب بتغير شكل الأمعاء داخل المريض بحيث تصبح بشكل طولى مما يساعد على تقليص حجم المعدة ويتم استأصل جزء من المركز المسئول عن الجوع داخل المعدة، ونسبة المضاعفات لهذه الجراحة لا يتعدى الــ 3%.

2. تدبيس المعدة

وتعتبر من أسوأ جراحات التخسيس السمنة المفرطة، حيث تم منعها منذ أكثر من 10 سنوات فى الدول الأروبية والمتقدمة ويعتبر مستخدمها فى الخارج مجرم ويتم محاكمته ولكننا للأسف لا تزال تستخدم فى مصر حتى الآن ولابد من تحذير المرضى من الدخول فى مثل هذه العمليات.

3. عملية تحويل المعدة

> وتعتبر تلك العملية من أكثر العمليات الجراحية تعقيدا حيث يقوم الطبيب بتغيير مجرى الأمعاء الدقيقة وربطها بالأمعاء الغليظة، وعلى الرغم من فعاليتها فالمريض يفقد من (60- 75%) من وزنة خلال 6 أشهر ولكن نسبة المضاعفات فيها ترتفع إلى 20%.

4. حزام المعدة

تعتبر من أقدم الجراحات المستخدمة ولها فعالية جيدة ويتم خلالها وضع حزام حول المعدة لكن لها أثار جانبية فإذا كان المريض شره فزيادة الأكل يؤدى إلى تمدد الأمعاء، مما يجعل الحزام يخترق جدار المعدة لذلك لا ينصح بها الآن.

5. طى المعدة

> وتعتبر من أحدث العمليات فى هذا المجال وتعتبر الأقل تكلفة ماديا لذلك يلجا لها الكثيرون ويقوم الطبيب فيها بتفصيل المعدة (تخيط المعدة) بحيث تصبح أقل حجما فيشعر المريض بالشبع سريعا لكن نتيجتها أقل من سابقيها فالمريض يخسر نحو (30-50%) من وزنة خلال 6 أشهر

> ولا تزال تلك الجراحة فى حاجة لمزيد من الدراسة والبحث باعتبارها مجال جديدة فى ثورة جراحات التخسيس.

وعن بعض الأمراض التى يجب على المريض فيها الامتناع عن إجراء مثل هذه العمليات قال دكتور فتوح إن أغلب أمراض السمنة هى السكر والضغط وحتى القلب وينصح لهؤلاء المرضى بضرورة إجراء تلك الجراحة فبإنقاص أوزانهم يعودون مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية حتى إن هناك مرضى يشفون من تلك الأمراض نهائيا.