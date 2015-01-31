الزراعة : جولات السيسي الخارجية فتحت منافذ جديدة لمنتجاتنا بالأسواق العالمية



> أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واسنصلاح الاراضى ان زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعددة للدول الاوربية والعربية والافريقية فتحت منافذ جديدة فى الاسواق العالمية وطلبت الدول العديد من المصرية كالموالح والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية.

وقال البلتاجى، في تصريحات صحفية ، اننا بدأنا الصفحة الجديدة فى وزارة الزراعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم فى مصر، مشيرا انه خلال السبع اشهر الماضية نجحت وزارة الزراعة فى كل الاتجاهات سواء البحث العلمى واستصلاح المليون فدان ووضع الخريطة المساحية الجديدة وضبط سوق الاسمدة موضحا اننا ملتزمون بالوقت لانجاز خريطة المليون فدان كما هو محدد.

واضاف الوزير ان نجاح التجارب البحثية فى القمح وخاصة مصر “1″ ومصر “2″ والذى تم تعميم زراعاته فى معظم محافظات زراعات القمح نأمل ان يعطى انتاجية بزيادة 10% عن العام الماضى.

وقال الوزير انه تم ضبط سوق الاسمدة فى تلك المرحلة وتوفير احتياجات الزراعات الشتوية بالكامل دون تأخير وانه تم الاتفاق بين المسطحات المائية بوزارة الداخلية والجمعيات التعاونية والمحليات على الابلاغ الفورى عن اى مخالفات وتحويل من يتاجر بالاسمدة المدعمة للنيابة فورا.

وأضاف ان الدولة متكاتفة حاليا بين الزراعة والرى والصناعة والمحليات لتوفير احتياجات الفلاحين من الاسمدة للموسم الصيفى وكذلك نوبات الرى فى مواعيدها.

وبين الوزير من يريد ان يكتب ويسطر لصالح مصر فمرحبا به ومن يريد ان يكدر الصفو العام فى معلومات مغلوطة فليتنحى جانبا حتى يتيح الفرص للاخرين للابداع والنهوض ببلادهم.