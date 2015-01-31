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وقفة احتجاجية ضد قرار إزالة زراعات لفلاحي مدينة السادات ووادي النطرون

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وقفة احتجاجية ضد قرار إزالة زراعات لفلاحي مدينة السادات ووادي النطرون وقفة احتجاجية ضد قرار إزالة زراعات لفلاحي مدينة السادات ووادي النطرون

نظم اليوم المئات من أبناء القبائل العربية والفلاحين بمنطقة السادات ووادي النطرون، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار إزالة زراعاتهم، الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادات ورئيس مجلس الوزراء.

ونجح وفد من مجلس القومي لشئون القبائل المصرية في تهدئة الفلاحين، وأقنعوهم بفض وقفتهم الاحتجاجية والتواجد في مزارعهم.

وقام الفلاحين بتوجيه نداء استغاثه للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية والسيد صدقى صبحي وزير بسرعة التدخل لوقف الكارثة وتشريد مالايقل عن عشرون ألف أسرة، بالإضافة إلى مالا يقل عن 250 ألف شاب يعملون في هذه الأراضي.

وأكد الفلاحين أنهم سيبيتون ليلتهم داخل مزارعهم بانتظار صدور قرار بوقف الإزالة المقرر تنفيذه غدًا الأحد، مؤكدين أن قرار إزالة زرعاتهم يأتى عكس قرارات رئيس الجمهورية باستصلاح مليون فدان.

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أونا

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