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وزارة الثقافة : جمهور معرض الكتاب يرفض وجود كتب القرضاوي

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وزارة الثقافة : جمهور معرض الكتاب يرفض وجود كتب القرضاوي وزارة الثقافة : جمهور معرض الكتاب يرفض وجود كتب القرضاوي

جابر عصفور وزير الثقافة

ذكرت وزارة الثقافة المصرية أن جمهور معرض الكتاب، ورواده رفضوا وجود “كتب الشيخ القرضاوى” داخل أحد أجنحة المعرض، حيث إنه شخص يجاهر بعدائه لمصر وشعبها،ولا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية، لذلك تم سحب هذه الكتب من جناح العرض بدار الشروق.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت،أن دار الشروق بادرت برفع هذه الكتب من جناحها احتراما لإرادة جمهور المعرض الذى استنكر وجودها داخل المعرض؛ وقالت إنها تؤمن بحرية الرأى والفكر والإبداع، ولا تضع شروطا رقابية على العارضين، باستثناء الكتب الواردة من الخارج، فهى الوحيدة التى تخضع للوائح والقوانين المنظمة لشروط إدخال الكتب للناشرين العرب والأجانب الذين يعرضون إصدارتهم داخل المعرض.

وأضافت الوزارة أن هذه الكتب تم عرضها بجناح دار الشروق، دون علم وزارة الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب،ولكن الجمهور الوطنى الواعى رفض أن يكون لهذا الرجل الذى يناصب وشعبها وجيشها كتب داخل المعرض، واستنكروا أن يعكر صفو هذا العرس الثقافى مثل هذه الكتب.

 

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