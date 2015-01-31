متظاهرون ليبيون يحرقون أعلام قطر وتر كيا احتجاجا على دعمهم للإرهاب

أحرق متظاهرون ليبيون في بنغازي الأعلام القطرية والتركية احتجاجاً على استمرار دعم نظامي آل ثاني ورجب طيب أردوغان للتنظيمات الإرهابية في بلادهم.

وذكرت مصادر محلية أن منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي نفذت وقفة احتجاجية في بعض الأحياء مساء أمس ضد الدول الداعمة للإرهاب، ورفعوا لافتات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، منددين باستمرار دعم هذه الدول للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا وأكدوا تصعيد الاحتجاجات ضد هذه الدول وسياساتها.

في سياق آخر قتل خمسة إرهابيين وأصيب 12 آخرون بجروح من ميليشيات “فجر ليبيا” المتطرفة خلال استهداف سلاح الجو التابع للجيش الليبي لأماكن تمركزها في بن جواد بمنطقة الهلال النفطي شرق ليبيا.

وأوضحت مصادر إخبارية ليبية ان مقاتلات سلاح الجو استهدفت أيضا مواقع هذه الميليشيات في مناطق العقربية وطويلة الغزال والجميل غرب العاصمة طرابلس حيث تدور معارك عنيفة في هذه المناطق بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات فجر ليبيا.

من جهة أخرى انفجرت سيارة مفخخة في وقت متأخر الليلة الماضية أمام ما يسمى “المجلس العسكري” التابع لميليشيات “فجر ليبيا” الإرهابية المتطرفة ‏بحي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت الثلاثاء الماضي هجوما نفذه مسلحون على فندق كورنثيا أكبر وأشهر فنادق العاصمة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أجانب وتبنى الهجوم تنظيم “داعش” الإرهابي فرع ليبيا.

وتشهد ليبيا فوضى وانتشارا لتنظيمات إرهابية متطرفة متصارعة متعددة الولاءات والدعم الخارجي وغياب أي تأثير للمؤسسات الرسمية منذ عدوان حلف شمال الأطلسي على هذا البلد عام 2011حسب ما ذكر مركز الإعلام الإلكترونى فى وزارة الإعلام السورية.