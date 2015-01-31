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27 غارة جديدة للتحالف الدولي ضد داعش

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27 غارة جديدة للتحالف الدولي ضد داعش 27 غارة جديدة للتحالف الدولي ضد داعش

طائرات التحالف الدولى

أعلن التحالف الدولي السبت 31 يناير شن 27 غارة جوية ضد مواقع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وأخرى بالعراق.

 وذكرت قوة المهام المشتركة أنها نفذت 17 ضربة في العراق منها 10 ضربات بمدينة كركوك.

وفي سوريا،شنت قوات التحالف 10 ضربات جوية ضد أهداف تابعة لداعش من ضمنها 8 ضربات بمدينة عين العرب الحدودية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس 22 يناير أن قوات التحالف نفذت 31 غارة جوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

 من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجمعة إمكانية إرسال قوات برية غير مقاتلة إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في محاربة تنظيم داعش حسب ما ذكرت رويترز.

 

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