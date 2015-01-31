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القصبي : السيسي قيادة مخلصة وعلينا أن نتكاتف جميعًا ضد الإرهاب الغاشم

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القصبي : السيسي قيادة مخلصة وعلينا أن نتكاتف جميعًا ضد الإرهاب الغاشم القصبي : السيسي قيادة مخلصة وعلينا أن نتكاتف جميعًا ضد الإرهاب الغاشم

 

عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية في أول تعليق له على كلمة الرئيس عبدالفتاح أنه يوجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الوطنية الصادقة المخلصة التي أعلنت للعالم وللإرهاب أننا لن نترك سيناء تلك هي القيادة التي نعتز بها ونفخر.

وأضاف القصبي أنه يجب علي الجميع شعب وجيش وشرطة التكاتف خلف رجل واحد من أجل هزيمة الإرهاب.

وأوضح أن الرئيس ليس له أهداف شخصية بل يسعى إلى إنقاذ الوطن، لذلك يجب علينا دعمه اليوم والغد لأننا اخترناه بإرادتنا ونعلم أن الجيش سيفدي الشعب ضد هؤلاء المرتزقة.

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