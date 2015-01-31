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بالصور.. تكريم أسر 118 شهيدًا من الشرطة بمديرية أمن أسيوط

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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، لقاءا تكريميا لأسر شهداء الشرطة بالمحافظة، واللذين يبلغ عددهم 118شهيدا منذ احداث 1981 وحتى اﻵن.

حضر اللقاء اللواء طارق نصر مدير، أمن أسيوط، واللواء علي سلطان ، مساعد مدير المباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد ، واللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية، واللواء اشرف رياض مفتش الأمن بأسيوط، واللواء محمود العبودي ، والعميد إبراهيم القلي ، مفتشي داخلية أسيوط ، ولفيف من قيادات مديرية أمن أسيوط.

وقدم مدير الأمن في كلمته التى ألقاها خلال اللقاء ، الثناء علي ما بذله الشهداء من دم غال في سبيل الحفظ علي أمن الوطن والمواطنين ، ووجه مدير الأمن رسالة واضحة ﻷسر الشهداء مفادها أنهم في قلب اهتمام الدولة ، وأن مكتبه مفتوح لهم ولذويهم للاهتمام بهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم .

وأكد اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتابع بكل دقة ما يتم تقديمه من دعم ومساعدات ﻷسر شهداء الشرطة ، واللذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقرار .​

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