مقتل 40 شخصا على الأقل في معارك شرق أوكرانيا

لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم في معارك بين القوات الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا شرق البلاد.

وذكر مسئولون أوكرانيون في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم أن 15 جنديا و12 مدنيا قتلوا فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بينما أعلن المتمردون مقتل 13 منهم. وأدعى الانفصاليون أن القوات الأوكرانية استولت على بلدة “فوهليهيرسك” ومحاصرة نقطة “ديبالتسيفي ” الرئيسية في الوقت الذي نفى فيه الجيش الأوكراني تلك الادعاءات.

وفي الوقت ذاته بدأ ممثلون عن طرفي الصراع في أوكرانيا إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مباحثات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء بشأن التوصل إلى هدنة عاجلة ومناقشة مقترحات لوقف إطلاق النار فورا، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس وتبادل الأسرى بين الطرفين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية مجددا أوائل الشهر الجاري بعد شهر من الهدوء النسبي.

أ ش أ