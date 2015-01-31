عودة ستوريدج

أخيرا عاد الإنجليزي دانييل ستوريدج للظهور من جديد مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة، ليجلس احتياطيا مع الفريق أمام وست هام.

ويستعد ليفربول لاستضافة وست هام في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن بريندان رودجرز المدير الفني لليفربول عن تشكيل الفريق الذي شهد تواجد ستوريدج ولكن على مقاعد البدلاء.

لم يشارك الدولي الإنجليزي منذ أغسطس الماضي وقضى الشهر الماضي كله في أمريكا من أجل التعافي من الإصابة.

ولم يلعب ستوريدج هذا الموسم إلا ثلاث مباريات في الدوري بعد أن سجل 21 هدفا في الموسم الماضي.

ويشارك رحيم ستيرلنج أساسيا مع أدم لالانا وفيليب كوتينيو، بينما يغيب ماريو بالوتيللي عن المباراة.