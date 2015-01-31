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من أجل الانتقام .. خماسي مرعب يقود مانشستر يونايتد أمام ليستر

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من أجل الانتقام .. خماسي مرعب يقود مانشستر يونايتد أمام ليستر من أجل الانتقام .. خماسي مرعب يقود مانشستر يونايتد أمام ليستر

أعلن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بتواجد الخماسي، روبين فان بيرسي وواين روني وراداميل فالكاو وأنخيل دي ماريا وعدنان يانوزاي.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة ليستر سيتي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي أذاق شياطين مانشستر هزيمة قاسية في لقاء الذهاب، بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 5-3.

فان جال تحدث قبل مواجهة ليستر مشيرا إلى " أنها الخسارة الأصعب".

وجاء تشكيل يونايتد على النحو التالي: دي خيا، أنطونيو فالنسيا، فيل جونز، ماركوس روخو، لوك شو، داني بليند، دي ماريا، عدنان يانوزاي، واين روني، راداميل فالكاو، فان بيرسـي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يقبع ليستر في المركز الأخير برصيد 17 نقطة فقط.

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