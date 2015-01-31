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لويس إنريكي يدافع عن نيمار أمام الانتقادات

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لويس إنريكي يدافع عن نيمار أمام الانتقادات لويس إنريكي يدافع عن نيمار أمام الانتقادات

دافع المدير الفني لبرشلونة الإسباني لويس إنريكي يوم السبت عن لاعبه البرازيلي نيمار أمام الانتقادات التي تعرض لها من قبل لاعبي أتليتكو مدريد بسبب طريقة لعبه في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فياريال في الدوري الإسباني "نحن نعيش في بلد غريب، حيث يشعر البعض بالاهانة من لاعب استخدم مهارة الـ(كوبري) أو إدخال الكرة بين قدمي المنافس، أكثر من التعرض لأربع أو خمس تدخلات عنيفة".

واعتبر المدرب أن لاعبيه "تعاملوا بشكل ناجح" في إياب ربع نهائي كأس الملك بملعب فيسنتي كالديرون، مشيرا إلى أن "العامل البدني لعب دورا هاما".

وتابع المدير الفني "اللاعبون لم يتخطوا حدودهم، نيمار برازيلي ويفهم كرة القدم كعرض للتسلية والمنافسة.. نحن نعيش في بلد غريب، الكوبري فيه يعتبر شيئا سيئا أكثر من خمس أو ست تدخلات".

وكان عدد من لاعبي أتليتكو انتقدوا طريقة لعب نيمار ولجوءه لمهارات لا غرض لها سوى استفزاز المنافسين بجانب طريقة احتفاله بالأهداف.

وأشار إنريكي إلى أن اللاعب البرازيلي يتواجد في "أفضل نادي قد يمكنه من صناعة حقبة في كرة القدم"، رافضا في نفس الوقت إبداء رأيه بخصوص إذا ما كان يرى نيمار قادرا على الوصول لمستوى ميسي أم لا.

وبخصوص تصريحات المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو الذي اعترف بالفعل بوجود مواجهة بين إنريكي وميسي، قال المدرب "لا أهتم بالجدل".

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