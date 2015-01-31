طائرة طبية خاصة تقل الشقيقات الثلاث في لندن الى الوطن

بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اقلت طائرة طبية خاصة الشقيقات الإماراتيات الثلاث اللاتي تعرضن للإعتداء بالمطرقة في العاصمة البريطانية لندن الى ارض الوطن.

وذكرت سفارة الدولة في لندن ان الشقيقات الثلاث اللاتي خضعن لفترة علاج استمرت عشر شهور سيصلن الدولة في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأوضحت السفارة أن محكمة ساوث وورك أصدرت حكما اضافيا يقضي بالسجن 9 سنوات للجاني فيليبس سبنس الذي اعتدى على الشقيقات الاماراتيات ليبلغ إجمالي الحكم عليه إلى 27 عاما.

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