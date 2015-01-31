السيسي : نعرف مَن يساعد الإرهابيين ولن نتركه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم بعد الاجتماع بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة أنه لايهمه غير المصريين ومستعد للوقوف أمام العالم كله بشرط أن يكون كل المصريين وراءه ويدعمونه .

وأضاف : ” احنا شايفيين اللي نفذ العملية واللي ساعد ومش هنسيبه ” .. متابعا أن المهمة الأولى الان هي الانتصار على الارهاب بالعمل والجهد والدم .

وتابع : ” هم بيعملوا كده عشان المؤتمر الاقتصادي يفشل لكننا مستعدين نجوع ونبنى البلد ونبنى للاجيال القادمة طالما إرادة الناس وخيار الناس ” ، مضيفا أن القضاء له دور فى ضبط الإجراءات القانونيه ، والإعلام له دور فى حفظ الوعى ورفع الروح المعنوية لبناء مصر الحديثة .