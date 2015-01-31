23 فبراير النطق بالحكم على المستشار وليد الشافعي بتهمة إهانة “نادي القضاة”

حدد مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، جلسة 23 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في اتهام المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بإهانة مجلس إدارة نادي القضاة، والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

يأتي هذا على خلفية شكوى قدمها رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، لمجلس القضاء الأعلى، يتهم فيها المستشار وليد الشافعي، بإهانة نادي القضاة عن طريق تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، وصف خلالها رئيس النادي بـ”الساعي” الذي يقدم الشاي والقهوة.

وذكر الزند، أن المستشار الشافعي تدخل بالمخالفة للقانون في أحكام القضاء، بأن وصف محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بـ”المهزلة” في تاريخ القضاء المصري، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يستخدم دوائر جديدة تحت مسمى “الإرهاب” للتنكيل بمعارضيه.