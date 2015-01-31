عشرات الآلاف يشاركون فى مسيرة التغيير بالعاصمة الأسبانية مدريد

بدأت “مسيرة التغيير” التى دعا إليها حزب بوديموس اليسارى الراديكالى الأسبانى بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين من جميع أنحاء أسبانيا، متجهين إلى ميدان بويرتا ديل سول، مكان اعتصام مظاهرات “الساخطين” التى شهدتها مدريد عام 2011.

وردد المتظاهرون شعارات فى إشارة إلى بدء العد التنازلى لتغيير النظام السياسي في أسبانيا. وقال أنطونيو لوبيز 17 عاما وأحد المشاركين فى المسيرة، إنه سافر طوال الليل من إقليم الأندلس لللحاق بالمسيرة، مؤكدا أن الهدف الأساسي منها هو إنهاء نظام سيطرة حزبين على الحياة السياسية الأسبانية منذ انتهاء حقبة الديكتاتور فرانكو عام 1978.

من جانبه، أوضح سيرجيو دومينجيز، البالغ 33 عاما ومتخصص فى ميكانيكا الطائرات ولكنه عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، أن المسيرة ستزيل الخوف لدى الشعب، موضحا أن سيريزا، بانتصاره فى الانتخابات البرلمانية اليونانية، فتح الطريق أمام التغيير.

وعلى حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قال بوديموس إن ما يحدث لا يشبه المظاهرة ولكن “مهرجان”، موضحا أن الحماسة والإرادة ظاهرة في شوارع مدريد.

أ ش أ