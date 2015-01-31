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بالصور.. أمن القاهرة يفاجئ الخدمات الأمنية في الفجر بالمرور على الخدمات المعينة

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بالصور.. أمن القاهرة يفاجئ الخدمات الأمنية في الفجر بالمرور على الخدمات المعينة بالصور.. أمن القاهرة يفاجئ الخدمات الأمنية في الفجر بالمرور على الخدمات المعينة

 

جولة أمن القاهرة

قام اللواء علي الدمرداش -مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة-  بمفاجأة الخدمات الأمنية من منتصف الليل، وحتى الساعات الأولى من الصباح، حيث قام بالمرور على الخدمات المعينة، لتأمين عدد من الكنائس بمناطق أرض الجولف بمصر الجديدة ، وشارع كلوت بك بالأزبكية، وشارع رمسيس بالظاهر، شارع مهمشة بالشرابية، دير الملاك بحدائق القبة، طومان باي بالزيتون.

وتأمين جميع الكنائس، بدوائر أقسام عين شمس، الزاوية الحمراء، المرج، والتأكد من تطبيق الخطط الأمنية لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع الإحتفالات، التي كانت تقام في عدد منها حتى ساعة متأخرة من الليل.

و التأكيد على الحفاظ على منطقة خالية، في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها، يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها، مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها، كإجراء إحترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لذلك، فقد قام بالمرور على كمين المرج، والأقوال الأمنية المعينة بالطريق الدائري، وطريق الأوتوستراد، وشدد على مداومة مرور كافة الأقوال الأمنية، كلاً في نطاق إختصاصه، مع قيام كافة المستويات القيادية والإشرافية، بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط الأمنية، لتحقيق الأمن والإستقرار خلال الفترة القادمة.

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