السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل منطقة موحدة لشرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة “الفريق” أسامة عسكر

انعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة فى جلسة طارئة صباح اليوم السبت الموافق 31 يناير 2015 برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار، كما استعرض المجلس أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء يوم الخميس الموافق 29 يناير 2015.

واستمع الرئيس لشرح تفصيلي لملابسات الحادث والإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة آثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية.

وأشاد الرئيس خلال الإجتماع بجهود القوات المسلحة في التصدى للعمليات الإرهابية والإجرامية في كافة ربوع مصر بالتعاون مع أشقائهم من عناصر الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء لشعب مصر العظيم.

وفي نهاية الإجتماع أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارًا جمهوريًا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء “أسامة رشدي عسكر” مع ترقيته إلى رتبة الفريق إعتبارًا من اليوم السبت الموافق 31 يناير 2015.