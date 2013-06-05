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Beckham تحصد لقب WOMAN OF THE DECADE

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Beckham تحصد لقب WOMAN OF THE DECADE Beckham تحصد لقب WOMAN OF THE DECADE

اختيرت مصمّمة الأزياء البريطانيّة Victoria Beckham خلال حفل توزيع جوائز "Glamour Woman Of Year" لتكون حاملة لقب "سيّدة العقد"، بحضور حشد من المشاهير، في العاصمة البريطانية لندن.
وتحدّثت Victoria Beckham بالمناسبة، وقالت إنّ والدتها هي بالنسبة إليها "سيّدة العام". ولمّا طُلب منها إعطاء نصيحة بشأن الأزياء، قالت: "إنّ الأهمّ هو ارتداء الملابس المناسبة، واختيار ما يُناسب كلّ شخص.
واختيرت Nicole Scherzinger" أفضل شخصيّة تلفزيونية"، في حين كان لقب "سيّد العام" من نصيب الممثل البريطانيّ الشاب Daniel Radcliffe، فيما كان لقب "أفضل مغنية منفردة" من نصيب Rita Ora، و"أفضل مؤلفة" للكوميديّاMiranda Hart. وحصلت Clare Baldingعلى لقب "أفضل مقدّمة".

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