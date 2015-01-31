​​بالفيديو والصور.. ​مجلس جامعة المنيا يدين حادث العريش ويقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

بدأ مجلس جامعة المنيا، اجتماعه، صباح اليوم السبت، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادث العريش الإرهابي.

وأكد المجلس في بيان له، على إدانة وشجب الإرهاب الأسود الذي استهدف أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في العريش.

من جانبه قدم المحافظ التعازي لكل مصري في أرواح الشهداء الإبطال ،وقال إن دماء أبنائنا الطاهرة لن تذهب هباء .

ووصف المحافظ العملية الإرهابية الغاشمة بأنها مخطط لها جيدا من حيث التوقيت والاختيار الجيد للمواقع والتسليح ، وأوضح أن القراءة الأولية للحادث تؤكد أن خلفها أجهزة مخابرات دولية ومجموعة مدربة بشكل عال،بهدف كسر الإرادة المصرية،وإضعاف ثقة المصريين في القوات المسلحة وإظهار مصر بأنها أصبحت منهارة مثل دول أخري في المنطقة ويجب التدخل الدولي لتصحيح الأوضاع.

وأشار إلى أن هذا المخطط لن يكتب له النجاح بفضل وحدة الشعب خلف قواته المسلحة وجهاز الشرطة فكل الأبطال في القوات المسلحة والشرطة هم “مشروع شهيد” على استعداد لتقديم أرواحهم فداءا لهذا الوطن الغالي ،والدليل على ذلك تزايد طلبات النقل من قبل الضباط لمديرية امن سيناء.

طالب المحافظ عمداء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة تحليل هذا الحادث للطلاب بشكل صحيح ، مؤكدا على أهمية ا دور الأساتذة في الجامعة في تشكيل وعي ورؤى الطلاب.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن كل من يتعاطف مع هؤلاء الإرهابيين القتلة لا يستحق أن يكون متواجدا بين أروقة الجامعة، كما أنه سيكون مشاركا في أعمال الإرهاب الأسود، مؤكدا أن مصر ستظل محفوظة باسم الله.