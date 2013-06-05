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أحمد حلمي إلى لجنة تحكيم Arabs got talent

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أحمد حلمي إلى لجنة تحكيم Arabs got talent أحمد حلمي إلى لجنة تحكيم Arabs got talent

تواجد الممثل المصري أحمد حلمي في بيروت الأسبوع الماضي، حيث وقع عقداً مع مجموعة MBC للانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج إكتشاف المواهب Arabs Got Talent في موسمه الثالث، بدلاً من الممثل السعودي ناصر القصبي، ذلك بعد مفاوضات بين الطرفين استمرّت أسابيع عدّة.
وكان حلمي قد أعلن الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر" وكتب
"احتمال اني اكون حكم لجنة Arabs got talent الموسم الثالث بدلا من النجم ناصر القصبي ..."
ومن المتوقع أن يصوّر حلمي الإعلاني الدعائي للبرنامج، على غرار الاعلان الدعائي الذي صوّره كل من نجوى كرم وعلي جابر.
وفي هذا الاطار نشر "فانز الفنان ناصر القصبي خبر انضمام أحمد حلمي الى لجنة تحكيم البرنامج، وأعاد أحمد حلمي نشر التغريدة على صفحته الخاصة على تويتر.
من جهة أخرى , علمت "سيدتي نت" أنّ تصوير الحلقات المباشرة من البرنامج لن يكون في كازينو لبنان كما في الموسمين الماضيين، وإنما سيحتضن مسرح "بلاتيا" تصوير الحلقات هذه.

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سيدتي