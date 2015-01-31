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مجلس جامعة المنيا ينعي شهداء العريش ويطالب بالقصاص من الخائنين للوطن

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مجلس جامعة المنيا ينعي شهداء العريش ويطالب بالقصاص من الخائنين للوطن مجلس جامعة المنيا ينعي شهداء العريش ويطالب بالقصاص من الخائنين للوطن

نعى مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب الوطنى الذين تعرضوا للهجوم الغاشم على أيدى الجماعات الإرهابية التى لا دين لها ولا وطن فى هجمات غادرة على بعض المقار الأمنية للقوات المسلحة والشرطة بمنطقة العريش بمحافظة شمال سيناء .

وطالب المجلس بمواجهة هذا الإرهاب الغاشم بالقوة والحزم والقصاص وإقتلاعه من جذوره ليسود البلاد الأمن والأمان .

وأكد المجلس أن القوات المسلحة بجيشها العظيم وقوات الأمن الأذرع الأمنية القوية التى تحمى تراب هذا الوطن مطالبين جموع الشعب بمختلف طوائفه بالتكاتف لدعم الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب .

وأشار المجلس إلى التقدم بالتعازى للقوات المسحلة ولأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يتغمدهم بعظيم رحمته مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

وأكد المجلس لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أن جامعة المنيا بقيادتها وأعضاء هيئة التدريس بها والطلاب والعاملين متضامنون مع سيادته والقوات المسلحة فى مواجهة هذه الهجمات الشرسة للإرهاب الأسود وتحيا .

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