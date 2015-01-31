إحالة أخصائية اجتماعية تروج الشائعات الأخلاقية بين المدرسين للمحاكمة

وافق المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أخصائية إجتماعية بإحدى المدارس ببني سويف للمحاكمة لإتهامها بترويج الشائعات الأخلاقية بين زملائها ’ القرار شمل آخرين تبادلا الألفاظ غير اللائقة والسباب داخل المدرسة.

كشفت تحقيقات الحسناء علي، وكيل أول النيابة، أن م ـ أ ـ ع ’ مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس سلك مسلكاً معيباً يتنافى مع وظيفته كمعلم تربوي بأن تعدى على زميلته م ـ ب ـ ع ’ أخصائية إجتماعية برياض الأطفال وزميله ح ـ ص ـ س ’ مدرس التربية الرياضية بمقر المدرسة بألفاظ غير لائقة أمام عدد من المدرسين ’ وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى حمزاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ’ م ـ ب ـ ع ’ الأخصائية الإجتماعية تبادلت مع الأول الألفاظ غير اللائقة أما زملائها بالمدرسة ’ وتحدثت هاتفياً مع زوجته وأبلغتها أن زوجها على علاقة “غيرمشروعة” مع إحدى المدرسات الأمر الذي يشكل في حقها إثماً تأديبياً قوامه سلوكها مسلكاً معيباً لايتفق مع وظيفتها وجاء بالتحقيقات أن ح ـ ص ـ س ’ مدرس التربية الرياضية تبادل مع الأول الألفاظ غير اللائقة ’، وجاء بالأوراق أن مدير المدرسة أ ـ س ـ ع ’ مدير المدرسة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال الأول والثانية.

إنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إحالة الأول والثانية والثالث للمحاكمة وتوقيع عقوبة إدارية على الأخير.