الحبس سنة للمتهمة الثانية فى «الغواصات الألمانية» بتهمة إهانة النيابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة سحر إبراهيم، المتهمة الثانية فى قضية التجسس المعروفة إعلامياً بـ «الغواصات الألمانية»، بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إهانة النيابة العامة.

> جاء الحكم خلال مرافعة النيابة، وسرد أقوال المتهمة بأنها اتصلت بضابط المخابرات الأسرائيلى المتهم الرابع فى الدعوى، باعتباره يعمل بالمافيا، وعلق ممثل النيابة ساخراً “هتفرق كتير بالنسبة ليها عامل فى المافيا ولا الموساد وهى من دفعت المتهم الأول للسعى للتخابر”، فصاحت المتهمة من داخل القفص أنا مقلتش انت اللى قلت، وقاطعت المتهمة النيابة فى موضع لاحق بالمرافعة، فطلب عماد الشعراوى، رئيس نيابة أمن الدولة بتوقيع عقوبة إهانة النيابة على المتهمة بناء على نص المادة 133 من قانون العقوبات، وبناء عليه قضت المحكمة ضدها بالحكم المتقدم.