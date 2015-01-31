إضراب 23 مزارعاً عن الطعام احتجاجًا على إزالة مزارعهم بقنا

أضرب 23 مزارعا، اليوم السبت، عن الطعام بمستشفى قنا العام احتجاجا على إزالة مزارعهم بالطريق الصحراوى الغربى، مطالبين بتقنين أوضاعهم من قبل هيئة التعمير وإستصلاح الأراضي.

وأكد عدد من المتضررين أنهم تكلفوا ملايين الجنيهات لاستصلاح المئات من الأفدنة الصحراوية، حتى تحولت إلى أراضى منتجة خضراء، مشيرين أنهم قاموا بتركيب مواتير للمياة ومولدات كهرباء بالأراضى، موضحبن أنهم قاموا بوضع أيديهم على المساحات منذ عام 2005 ومنذ ذلك الوقت حاولوا بشتى الطرق تقنين أوضاعهم بهيئة التعمير وأستصلاح الأراضى ولكن بلا جدوى.

وأضافوا أنهم ذهبوا لهيئة التعمير بالقاهرة فى أغسطس الماضي عقب إعلانها عن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى المملوكة لها وفوجئوا بأن الأعلان مجرد إعلان شكلى فقط ولم يتم إتخاذ أى إجراءات خاصة بالتقنين وبعدها قامت حملة إزالة على الزراعات المنزرعة مما تسبب فى خسائر بالملايين مطالبين بتقنين أوضاعهم معلنين أستمرارهم فى الأضراب لحين حل مشكلتهم .

ومن جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن قرار الإزالة صادر من وزير الزراعة وخاص بالتعديات على الأرارضى المملوكة للدولة وأن المحافظة جهة تنفيذ فقط .