بالصور.. جامعة أسيوط تبدأ أولى فعاليات الملتقى الأول لطلاب كليات التمريض

بدأت اليوم بجامعة أسيوط، فعاليات الملتقى الأول لطلاب كليات التمريض، والذى تنظمه كلية التمريض بالجامعة، وذلك تحت شعار “القوة فى وحدتنا” برعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب عميد كلية التمريض، ورئيسة قسم تمريض البالغين بالكلية، والدكتورة سماح محمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق عام الملتقى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض بالجامعات المصرية، ولفيف من إدارات رعاية الشباب بالجامعة، وجمع غفير من طلاب كلية التمريض.ل

ويشارك فى الملتقى نحو 15 كلية تمريض من مختلف الجامعات المصرية، مثل (عين شمس ، القاهرة، الزقازيق، طنطا، بنها، المنصورة، المنيا، حلوان، دمنهور، بنى سويف، قنا إلى جانب جامعات الفيوم، أسوان، سوهاج وقناة السويس ) ويمتد حتى الثلاثاء القادم، ويتضمن مسابقات للأنشطة الطلابية فى مجالات متنوعة.

وقد أوضح الدكتور عادل ريان، أن عقد هذا الملتقى القمي، يأتى لتعميق أواصر التعارف والتلاقى بين طلاب جامعة اسيوط، وطلاب الجامعات المصرية، وكذلك لتوضيح أهمية المنافسة البناءة، ودورها فى الحياه الجامعية، وفى إعداد جيل قادر على البناء وقيادة مسيرة التنمية فى الوطن، مضيفاً أن هذا الملتقى سوف يكون بندأ أساسيا فى الأنشطة الطلابية بالجامعة، والتى دأبت كلياتها المختلفة على اقامته.

ومن جانبها، اكدت الدكتورة زينب عبد اللطيف، أن هذا الملتقى يترجم إختصار جهود كلية التمريض، التى واصلت العمل ليل نهار لنجاح هذا الملتقي،

وأضافت أن الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة، للتعارف وتوثيق الصلة بين طلاب التمريض من مختلف الجمهورية، الى جانب الإرتقاء بمستواهم الفكري، وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وربطهم بثقافتهم الوطنية، وتعريفهم بمفردات العمل الاجتماعي، كما يهدف الملتقى إلى تعميق الشعور بالإنتماء وتعميق مفهوم الوحدة الفكرية بينهم، إلى جانب التأكيد على قيمة العمل الجماعى، ودوره فى خدمة الوطن.

وقالت الدكتور سماح محمد، أن الملتقى يعتبر نتاج الجهد المبذول، والعمل الدؤوب، الذى دأبت عليه كلية التمريض، وذلك لتحقيق أملها المنشود، وهو خلق نوافذ جديدة للإبداع والتعبير لأبناء الكلية، وذلك فى ظل عصور الحرية والديموقراطية التى نشهدها، بالاضافة إلى إتاحة الفرصة امام الطلاب، لممارسة الانشطة الطلابية المختلفة.​