ضبط خلية إرهابية متهمة بمحاولة تفجير محطة سكة حديد فرشوط بقنا

نجح جهاز الأمن الوطني بمحافظة قنا، منذ قليل، فى ضبط خلية إخوانية، مكونة من 3 أشخاص قاموا في وقت سابق بزرع قنبلة هيكلية بمحطة سكة حديد فرشوط وقطع الطريق السريع مصر اسوان وقد عثر بحوزتهم على زجاجات مولتوف وجركن بنزين.

كان جهاز الأمن الوطنى بمحافظة قنا قد داهم منازل المتهمين الثلاثة وهم ابراهيم .ك .ع, وكرم.ع. إ , وأحمد .ع أ وعثر علي المضبوطات قبل شروعهم فى تنفيذ عملية أخرى خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أفراد الخلية الإخوانية قد شرعت الأسبوع الماضي في زرع قنبلة هيكلية بمحطة سكة حديد فرشوط وتمكنت إدارة المفرقعات من التعامل معها فور تلقيها البلاغ.