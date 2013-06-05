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بالصور.. ندوة بجامعة سوهاج عن ” مشكلات الكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها “‎

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بالصور.. ندوة بجامعة سوهاج عن ” مشكلات الكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها “‎ بالصور.. ندوة بجامعة سوهاج عن ” مشكلات الكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها “‎

 

ندوة بجامعة سوهاج عن ” مشكلات الكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها “‎

شهد الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج وقائع الندوة التى اقيمت بجامعة سوهاج تحت عنوان ” مشكلات الكهرباء وطرق ترشيد استهلاكها بسوهاج “  وذلك بحضور كلا من الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة و المهندس ابوالعزايم فهمى الزهرى وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج ووكلاء بعض الوزارات بالمحافظة وبعض من عمداء الكليات والأساتذة بالجامعة .
> وفى بداية الندوة تحدث المحافظ عن اهمية ترشيد الكهرباء فى المساجد وخصوصا فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من كمية الطاقة المستهلكة , كما شدد على ضرورة وجود شخص فى كل ادارة بالمحافظة يكون مسئولا عن الترشيد بهذه الادارة .
> وقد تحدث الحاضرون عن بعض المعوقات التى تواجه الترشيد داخل المحافظة ومنها زيادة التعديات على خطوط الكهرباء وكذلك انخفاض معدل التحسين للشبكة نتيجة لعدم دفع المواطنين لفواتير الكهرباء فى بعض الاوقات .
> كما تحدث اخرون عن اهمية الترشيد للكهرباء مما يحافظ على الشبكة الموحدة من الانهيار ويوفر ايضا فائض طاقة للاستخدامات الصناعية والتجارية والزراعية .
> وقد صرح مسئول الصيانة للشبكة بسوهاج بأنه قد تم اتخاذ بعض الاجراءات للترشيد داخل المحافظة منها انه تم تركيب عدد 3 لوحة تحكم اوتوماتيك موفرة للطاقة بطرق جلفاو ومدخل سوهاج البحرى كما تم ايضا تركيب عدد 310 جهاز تحسين معامل قدرة باجمالى سعة 50 متر فار

وأوضح الدكتور  مازن محمد شفيق انه هناك علاقة وطيدة بين الطاقة متمثلة فى الكهرباء وبين عملية التنمية فى وان الطلب على الطاقة يصل الى 27 جيجا وات بينما يتم توليد 24 جيجا وات فقط اى ان هناك عجز 3 جيجا وات فى الطاقة , كما اضاف بان ترشيد الكهرباء يحد من التعرض للمجالات المغناطيسية والتى تضر بصحة الانسان .
> ولتخفيف الاحمال على محطات الكهرباء بالمحافظة فقد صرح المحافظ بانه تم ادراج مبلغ 35 مليون جنيه فى ميزانية العام المالى 2013 /2014 م وذلك لبناء عدد 2 محطة توليد كهرباء , وخاصة ان محافظة سوهاج تعتبر من اعلى المحافظات استهلاكا للطاقة فى صعيد مصر اذ يبلغ اجمالى ما تستهلكه المحافظة حوالى من 500 الى 600 ميجا وات وهو رقم ضخم بالنسبة لباقى المحافظات .

وفى نهاية الندوة قدم المحافظ الشكر للجامعة على تنظيم الندوة والخروج بتوصيات فى صالح المحافظة كما دعا وسائل الاعلام للقيام بدورها الفعال فى توجيه المواطنين نحو الترشيد من خلال زيادة وعى المواطن السوهاجى بأهمية الترشيد ودورة فى بناء ونهضة المجتمعات .

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