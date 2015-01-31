سلبية بلاغ بالعثور على قنبلة بمحيط نقطة شرطة بسوهاج‎

​​فرضت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بسوهاج، كردونا أمنيا بمحيط نقطة شرطة العتامنة التابعة لمدينة طما شمال سوهاج للتعامل مع جسم غريب وصل به بلاغ لادارة الحماية المدنية بسوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد العثور على جسم غريب بالقرب من محيط نقطة شرطة العتامنة، وتبين بعد فحص الجسم الغريب انه عبارة عن جهاز راديو تم وضعه داخل مجموعة اكياس سوداء اللون، تم التحفظ على الجسم وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى جانب آخر، قامت الأجهزة الأمنية بفحص محيط مبنى نقطة الشرطة والزراعات المجاورة، ولم يتم العثور على أى أجسام غريبة بالمنطقة.