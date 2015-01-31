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عاشور: أهدرنا نقطتين أمام الزمالك ولكن الدوري مازال طويلا

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عاشور: أهدرنا نقطتين أمام الزمالك ولكن الدوري مازال طويلا عاشور: أهدرنا نقطتين أمام الزمالك ولكن الدوري مازال طويلا

أبدى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي حزنه بسبب عدم تحقيق فريقه الفوز خلال مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وقال عاشور في تصريحات صحفية "حزين بسبب عدم تحقيق الفوز، المباراة كانت في أيدينا لكننا أضعنا نقطتين".

وأضاف "العزاء أننا قدمنا مباراة جيدة وفي النهاية كنا نواجه فريقا كبيرا".

وأردف "فرق النقاط بيننا ليس أزمة، الدور الثاني سنكون أكثر اكتمالا وتركيزا.. أرى أن الدوري مازالا طويلا".

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