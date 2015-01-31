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حسام عاشور يحكي لماذا يتألق في الدربي أمام الزمالك

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حسام عاشور يحكي لماذا يتألق في الدربي أمام الزمالك حسام عاشور يحكي لماذا يتألق في الدربي أمام الزمالك

فسر حسام عاشور لاعب وسط الأهلي أسباب ظهوره بمستوى متميز دائما في مباريات القمة أمام الزمالك طوال مسيرته مع الشياطين الحمر.

حسام عاشور تم تصعيده للفريق الأول في عمر الـ17 وشارك مع الأهلي في الفوز بـ29 بطولة.

وطوال تلك الفترة خسر حسام عاشور مباراتين فقط من أصل 30 لعبهم أمام الزمالك.

وقال عاشور "التألق في الدربي سببه دائما التركيز، في تلك المباراة أريد دائما أن أقدم شيئا للجماهير وللفريق لأنني أعرف قيمة مباراة القمة عند الجميع جيدا".

وأضاف "لم تكن مهمتي يوما ما هي مراقبة صانع الخطورة في الزمالك مثل شيكابالا ومؤخرا أيمن حفني، دائما أكلف باللعب على أي لاعب يحاول عبور منتصف الملعب".

وتابع عاشور "في النهاية الإشادة التي أحصل عليها هي فضل من عند الله.. نحن نلعب دائما كفريق والكل يؤدي ما عليه وبإذن الله القادم أفضل".

وتعادل الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة 109 بالدوري بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي.

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