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جماهير النصر تهاجم يونس محمود قائد المنتخب العراقي

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جماهير النصر تهاجم يونس محمود قائد المنتخب العراقي جماهير النصر تهاجم يونس محمود قائد المنتخب العراقي

وجهت جماهير نادي النصر انتقادات حادة ليونس محمود قائد العراقي بسبب تصريحاته التي قلل فيها من قدر قائد النصر حسين عبد الغني.

وكان يونس محمود قد رفض مقارنته بعبد الغني بقوله لوسائل الإعلام: "أفضل أن تقارنوني بلاعبين أصحاب قيمة كبيرة مثل سامي الجابر وليس بلاعب ارتدى قميص منتخب بلاده لثلاث أو أربع سنوات".

وأثارت تصريحات النجم العراقي لاعب أهلي جدة السابق غضب جماهير النصر التي دافعت عن نجمها وقائد فريقها.

وعددت جماهير النصر إنجازات عبد الغني مع المنتخب السعودي والذي يتضمن فوزه بلقب كأس آسيا بالإضافة للمشاركة في ثلاثة نسخ من كأس العالم.

ووصفت جماهير نادي النصر تصريحات يونس محمود بأنها غير موفقة وغير مسؤولة.

وقدم يونس محمود أداء قويا مع المنتخب العراقي في كأس أمم آسيا قبل أن ينهي الفريق مشواره بحصد المركز الرابع بالبطولة.

يذكر أن نادي النصر كان يدرس ضم يونس محمود بعد نهاية كأس أمم آسيا ولكن يبدو أن تصريحات النجم العراقي أغلقت باب التفكير في هذا الأمر.

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