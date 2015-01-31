إحالة 7 قيادات من الهيئة العامة للبترول للمحاكمة للتلاعب في صرف أدوية بـ1,5 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة .

تضم قائمة المتهمين كلاً من ’ محمد ـ م ـ ع مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا وحاليا بالمعاش، أحمد ـ هـ ـ أ مدير عام ندبا بالإدارة الطبية ، عزه ـ ع ـ م مدير عام مساعد بالإدارة الطبية ، نبيل ـ ع ـ غ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية ، عز الدين ـ ح ـ خ مدير عام مساعد بالإدارة الطبية سعاد ـ ع ـ ع ’ مدير عام مساعد شئون التمريض، محمود ـ إ ـ ع مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.

أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأطباء من الأول حتى الخامس بتحرير التذاكر الطبية ـ والمتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات وبما ترتب عليه صرف أدويه بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيه بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيه وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيه وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيه وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيه ’ كما حرروا التذكر الطبية والمتضمنة صرف أدويه بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة.

ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض مما أدى إلى عدم أحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليماً رسمياً وبما أدى إلى فقده ’ وأهمل الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بالمرضى سعيد محمد يوسف وصلاح سميح ومحمد محمدى محمود.

وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضاً من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية .

وكشفت عن وجود مخالفات شابت صرف أدويه الفيروس الكبدي ( سي ) والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات الكبدية ومنظمه الصحة العالمية ’ بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدويه بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة . بلغت قيمه الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيه ’ وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيه