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«ميركل» تستبعد خفض الدين اليوناني

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استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مقابلة تُنشر السبت، أي «شطب جديد» لدين اليونان كما طلب رئيس الوزراء اليوناني الجديد، ألكسيس تسيبراس.

وقالت «ميركل»، في مقابلة مع صحيفة «هامبرجر ابندبلات» إن «حدث تخلٍ طوعي من قبل الدائنين الخاصين، وتخلت المصارف عن مليارات من الأموال لليونان»، وأضافت: «لا أرى أي شطب جديد للدين».

كانت اليونان قامت مطلع 2012 بعملية تبادل للديون. فقد استبدلت أسهم الدائنين الخاصين بأخرى أقل ربحًا، وبهذه الطريقة تم إسقاط ديون بقيمة 100 مليار يورو، لكن اليونان، التي تتلقى مساعدة مالية دولية منذ 2010، تعاني من عبء الدين الكبير، الذي بلغ 175% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقالت المستشارة الألمانية إن «أوروبا ستواصل التعبير عن تضامنها مع اليونان، مثل الدول الأخرى المتضررة بالأزمة إذا قامت هذه الدول بإصلاحات واتخذت إجراءات توفير»، وتدعو «ميركل» إلى إجراءات تقشفية ترفضها السلطات الجديدة في أثينا.

وردًا على سؤال عن إعلانات الجديدة في أثينا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، والتوظيف في مؤسسات الدولة، قالت «ميركل»: «نحن، أي ألمانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين، ننتظر لنرى بأي مفهوم ستأتي إلينا الحكومة اليونانية الجديدة».

وسيتوجه رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إلى إيطاليا وفرنسا، الثلاثاء والأربعاء، وهو يرغب في إعادة التفاوض حول الدين الهائل لبلاده.

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