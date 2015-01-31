أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل “خبير أسلحة كيميائية في داعش” في غارة للتحالف

Google+ Print
مقتل “خبير أسلحة كيميائية في داعش” في غارة للتحالف مقتل “خبير أسلحة كيميائية في داعش” في غارة للتحالف

داعش

أعلن الجيش الاميركي الجمعة مقتل “خبير اسلحة كيميائية” في تنظيم “داعش” في غارة جوية شنها التحالف الدولي قرب الموصل في شمال العراق السبت الماضي.

وقالت القيادة العسكرية الوسطى (سنتكوم) في بيان ان الغارة الجوية استهدفت ابو مالك الذي كان “يؤمن للتنظيم الارهابي الخبرة اللازمة لحيازة قدرات عسكرية كيميائية”.

واضاف البيان ان “ابو مالك كان خبير اسلحة كيميائية عمل في مصنع لانتاج اسلحة كيميائية في عهد صدام حسين”، قبل ان ينضم في 2005 الى تنظيم القاعدة ثم الى تنظيم “داعش”.

وبحسب البيان فان مقتل ابو مالك “يتوقع ان يقلص ويعطل موقتا الشبكة الارهابية وان يحد من قدرة تنظيم الدولة الاسلامية على احتمال انتاج واستخدام اسلحة كيميائية ضد اناس ابرياء”.

وهي المرة الاولى التي تعلن فيها واشنطن عن ابو مالك كشخصية رئيسية في التنظيم الجهادي.

وليس هناك من دلائل على ان تنظيم الدولة الاسلامية يملك ترسانة اسلحة كيميائية مهمة لكن هناك مزاعم باستخدام مقاتلين جهاديين غاز الكلور، وهو عامل كيميائي سام ولكنه ليس فتاكا مثل غازات الاعصاب.

غير ان مسؤولا في البنتاغون اكد ان ابو مالك، واسمه صالح جاسم محمد فلاح السبعاوي، كان “منخرطا في عمليات لانتاج اسلحة كيميائية في 2005 وقد خطط لهجمات في الموصل مع تنظيم القاعدة في العراق”.

واضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان ابو مالك “واستنادا الى خبرته ومهارته كان يعتبر قادرا على انتاج عوامل كيميائية ضارة ومميتة”.

وتابع “نحن نعرف ان تنظيم الدولة الاسلامية يسعى الى حيازة قدرات عسكرية كيميائية ولكن ليس لدينا دليل مؤكد على ان تنظيم الدولة الاسلامية يمتلك حاليا اسلحة كيميائية”.

ونفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اكثر من ألفي غارة جوية على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا منذ الثامن من أغسطس 2014 واستهدفت بعض هذه الغارات قيادات في التنظيم الجهادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا