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هاجل: قد تكون هناك حاجة لقوات برية أمريكية في العراق

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هاجل: قد تكون هناك حاجة لقوات برية أمريكية في العراق هاجل: قد تكون هناك حاجة لقوات برية أمريكية في العراق

هاجل

قال تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة الجمعة إن الولايات المتحدة قد تحتاج في نهاية الأمر إلى إرسال قوات برية غير مقاتلة إلى العراق للمساعدة في صد قوات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال هاجل الذي أعلن استقالته تحت ضغوط في نوفمبر تشرين الثاني لمحطة(سي.إن.إن) إنه يجب دراسة كل الخيارات في العراق بما في ذلك إرسال قوات للقيام بمهام غير قتالية مثل جمع معلومات المخابرات وتحديد أهداف تنظيم داعش.

وكررت تصريحات هاجل شهادة أدلى بها الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة أمام الكونجرس الخريف الماضي عندما قال إن القوات الأمريكية قد تضطر للقيام بدور أكبر على الأرض في العراق.

وقال هاجل أيضا إنه كانت له خلافات مع مسؤولي البيت الأبيض بشأن الإفراج عن سجناء من معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا.

وكوزير للدفاع أجاز هاجل أي السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم وموعد ذلك. وقال لمحطة(سي.إن.إن) إن البيت الأبيض لم يوافق على أسلوبه الحذر قائلا إنه كانت هناك خلافات بشأن “وتيرة عمليات الإفراج.”

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