أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المفاوضات حول رهينتي تنظيم داعش “في طريق مسدود” بتقدير طوكيو

Google+ Print
المفاوضات حول رهينتي تنظيم داعش “في طريق مسدود” بتقدير طوكيو المفاوضات حول رهينتي تنظيم داعش “في طريق مسدود” بتقدير طوكيو

داعش والرهينتين اليابانيتين

ذكرت وسائل الاعلام اليابانية السبت ان نائب وزير الخارجية الياباني صرح أن المفاوضات الجارية بشأن الرهينتين الياباني والأردني المحتجزين لدى تنظيم داعش الذي يهدد بقتلهما “في طريق مسدود” لكنه ينتظر معلومات جديدة عن وضع الرجلين.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير الخارجية ياسوهيدي ناكاياما قوله في عمان حيث اوفدته لإدارة العمليات بالتعاون مع السلطات الأردنية أن المفاوضات “في طريق مسدود”.

لكنه أضاف “سنواصل جمع المعلومات وتحليلها”، كما ذكرت المحطة اليابانية ان اتش كي.

ويحتجز تنظيم داعش الصحافي الياباني كينجي غوتو والطيار الاردني معاذ الكساسبة. ومقابل الافراج عن غوتو والابقاء على الكساسبة على قيد الحياة، يطالب التنظيم بالافراج عن ساجدة الريشاوي المحكومة بالاعدام في الاردن لدورها في عملية تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا