المفاوضات حول رهينتي تنظيم داعش “في طريق مسدود” بتقدير طوكيو

ذكرت وسائل الاعلام اليابانية السبت ان نائب وزير الخارجية الياباني صرح أن المفاوضات الجارية بشأن الرهينتين الياباني والأردني المحتجزين لدى تنظيم داعش الذي يهدد بقتلهما “في طريق مسدود” لكنه ينتظر معلومات جديدة عن وضع الرجلين.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير الخارجية ياسوهيدي ناكاياما قوله في عمان حيث اوفدته الحكومة لإدارة العمليات بالتعاون مع السلطات الأردنية أن المفاوضات “في طريق مسدود”.

لكنه أضاف “سنواصل جمع المعلومات وتحليلها”، كما ذكرت المحطة اليابانية ان اتش كي.

ويحتجز تنظيم داعش الصحافي الياباني كينجي غوتو والطيار الاردني معاذ الكساسبة. ومقابل الافراج عن غوتو والابقاء على الكساسبة على قيد الحياة، يطالب التنظيم بالافراج عن ساجدة الريشاوي المحكومة بالاعدام في الاردن لدورها في عملية تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005.