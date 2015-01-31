سفير إسرائيلي: الجمهوريون يتحملون مسؤولية الحادث الدبلوماسي المرتبط بزيارة نتانياهو لواشنطن

حمل سفير اسرائيل في الولايات المتحدة رون ديرمر في تصريحات لمجلة اميركية الجمعة، الجمهوريين مسؤولية الحادث البروتوكولي المرتبط بزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى الكونغرس في مارس المقبل.

وكان البيت الابيض عبر في يناير عن استيائه من اعلان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر ان نتانياهو مدعو لالقاء خطاب في الكونغرس.

ولم يبلغ الجمهوريون السلطة التنفيذية بذلك الا قبل مدة قصيرة جدا من خطاب باينر، وهي مخالفة بروتوكولية في ما يتعلق بزيارة رئيس حكومة اجنبي.

وسيلقي نتانياهو خطابه في الثالث من مارس. وسيخصص الخطاب لايران والتطرف الاسلامي.

وقال السفير الاسرائيلي لمجلة ذي اتلانتيك أن المحادثات بدأت مطلع يناير بمبادرة من باينر رئيس المجلس. واضاف ان القرار النهائي بدعوة نتانياهو اتخذ عشية الاعلان عن الدعوة.

وقال ديرمر “قالوا لي بشكل واضح انها مسؤولية رئيس المجلس وان ادارة البروتوكول لرئيس المجلس يفترض ان تبلغ الادارة بهذه الدعوة”.

وتابع السفير الاسرائيلي “لذلك رأيت انه من غير المناسب ان اتحدث في الامر مع الادارة وخصوصا خلال اجتماعي مع وزير الخارجية قبل ان يبلغهم رئيس المجلس″.

ولن يلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما نتانياهو خلال زيارته لواشنطن.